Evergrande’nın tahvil yatırımcıları arafta kaldı

Çinli gayrimenkul geliştirme devi Evergrande'nin kupon ödemeleri yaklaşan tahvil ödemelerini nasıl gerçekleştireceği konusunda bir planın, çözümün net şekilde ortaya konmaması, Evergrande'nin tahvil yatırımcılarını bir çeşit belirsizliğe sürüklemiş görünüyor.

Yuan cinsinden tahvilinin kupon ödemesini bu hafta çözen Evergrande'nin 83,5 milyon dolar tutarındaki offshore faiz ödemesi ve gelecek hafta yapılması gereken 47,5 milyon dolar ödeme konusunda bir çözüm ortaya koymaması tahvil yatırımcılarını arafta bırakıyor.

Tahvil yatırımcılarının umutlarını kaybetmeye başladıkların belirtilirken, işlerin netleşmesinin bir ay veya daha fazla sürebileceğini düşünmeye başladıkları da dile getiriliyor.

Evergrande'nin 30 gün içinde faiz ödemelerini yapamaması halinde tahviller temerrüde düşecek ve can sıkıcı, içinden çıkılmaz bir tasfiye yaşanacağı endişelerini ateşleyecek