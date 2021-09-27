Altın fiyatları tam gaz! İslam Memiş son dakika altın yorumu yaptı: Altın için yükseliş sürecek mi?

"GÜMÜŞ TARAFINDA RASYO KAYNAKLI BİR NEGATİF DURUM SÖZ KONUSU OLDU"

Gümüş fiyatları için altın gümüş rasyosu kaynaklı negatif bir seyir söz konusu olduğunu belirten İslam Memiş, "Özellikle gümüşün ons fiyatı 22-24 dolar bant aralığına yerleşti. Her ne kadar gümüşün ons fiyatında rasyo kaynaklı negatif bir görünüm olsa da ben pozitif görünümün olacağını tahmin ediyorum" dedi.