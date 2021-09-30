Uluslararası piyasalarda altın 7 haftanın en düşük seviyesinden toparlandı

Spot altın fiyatı, bu sabah 1734,93 dolar/ons seviyesine kadar toparlandı ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,38 artışla 1732,94 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Doları'nın güçlü olmaya devam etmesinin ve ABD Hazine kağıdı getirilerinde yükselişin altın fiyatında toparlanmayı sınırladığını ifade ediyorlar. Fed üyelerinden varlık alımlarının azaltımına Kasım veya Aralık ayında başlanması yönünde güçlü söylemler gelmeye devam ettiğine dikkat çeken analistler, spot altın için destek seviyesi olarak 1700 dolar/ons seviyesini gösteriyorlar.

Buranın kırılması halinde 1680-1675 dolar/ons seviyesinin hedefleneceği belirtiliyor.