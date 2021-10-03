Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında kısa vadeli görünümün negatif olduğunu açıklayan Memiş, "Ons altın için yükselişlerin devam edebilmesi için 1791 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görmemiz gerek" diye konuştu. Daha sonra İslam Memiş, gram altın fiyatları için beklentilerini sıralayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"DÜNYADA ARTAN RİSKLER ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR"
Ons altın tarafında yukarıda 1850 aşağıda 1650 dolar seviyesinin öne çıktığını ve yatırımcıların ikiye bölündüğünü belirten İslam Memiş, "Ons altın için bir yön kırılması yok. Tam ortalarda bir yerde seyrediyor. Dünya piyasalarında yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Enerji krizi özellikle şuanda bütün dünyayı tehdit ediyor. Asya'da Çin'de şartellerin kapatılma sürecine doğru giden bir enerji krizi var. Çetin bir kış ayı bekleniyor" diye konuştu.
ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNE ÇIKAN 3 GELİŞME
Zaten enflasyon ile ilgili sıkıntılar yaşayan bir dünya ekonomisi olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ciddi şekilde hissediliyor. Tezat olan şu. Problemler artmaya devam ederken, altın fiyatları sadece dolar endeksi, ABD 10 yıllıkları ve varlık alımlarıyla alakası süreç ile baskı altında kalmaya devam ediyor" diye konuştu.
"ONS ALTIN TARAFINDA 1650 DOLAR SEVİYESİ TEST EDİLEBİLİR"
Altın fiyatları için baskının arttığını ancak problemlerin ağırlığının daha fazla olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Evet altın fiyatları baskı altında kalmaya devam ederek ons tarafında 1650 dolar seviyesi test edilebilir. Ancak şunu belirtmek isterim. 1721 dolar seviyesinin altındaki rakamlara çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN RÜZGÂR TERSİNE DÖNEBİLİR"
Altın fiyatlarının baskılanma süreciyle dünyada problemlerin artmasının aynı döneme tekabül ettiğini belirten İslam Memiş, "Problemler artmaya devam ettikçe ons altın tarafında rüzgâr tersine dönebilir. Buda altın yatırımcısı için düşüşlerin kalıcı olmayacağı beklentisini artırıyor" dedi.
ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT! 'KRİTİK SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'
Ons altın için yükselişlerin devam edebilmesi için 1791 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görülmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, "Toparlayacak olursak, ons altın fiyatları için kısa vadeli görünüm negatif. Ancak sorunlar artmaya devam ediyor dünyada. Sorunlar ciddi anlamda küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Ons yatırımcısı için dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi belirtmek isterim" dedi.
İşte İslam Memiş'in A Para'da ons altın için yaptığı o analizler:
Ons altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş beklentilerini açıkladı
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da ons altının ardından gram altın fiyatları üzerine de kritik değerlendirmelerde bulunarak beklentilerini sıraladı.
"GRAM ALTIN İÇİN DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMAYACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"
Gram altının onsa göre daha şanslı olduğunu belirten İslam Memiş, "Gram altın fiyatları 450 liralardan 2021 yılına başlamıştı. 500-502 lira seviyelerinde gram altın fiyatı için bir direnç seviyemiz var. Gram altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum" dedi.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? İSLAM MEMİŞ: ALTIN YATIRIMCISI SATIŞ İÇİN ACELE ETMEMELİ
Gram altın yatırımcısının satış için veya yeni bir pozisyon için çok da acele etmemesi gerektiğini belirten İslam Memiş, "Ons tarafında her ne kadar kısa vadeli bir düşüş trendi beklense de riski fiyatlamalar olduğundan yukarı yönlü hareketler de olabilir. Dolayısıyla gram altın fiyatları için yükseliş ihtimali biraz daha artıyor. Burada gram altın için 506 lira seviyesini takip ediyoruz" diye konuştu.
İSLAM MEMİŞ'TEN 2021 ALTIN TAHMİNİ: YIL BİTMEDEN YENİ ZİRVELER GÖREBİLİRİZ
Gram altın tarafında ons kaynaklı 490 lira altına sarkmalar görülürse orta ve uzun vadeli bir alım fırsatı doğacağını belirten uzman isim, "Gram altın fiyatları için yılsonuna kadar yeni zirveler görme ihtimalimizi ben kuvvetli görüyorum. Özellikle 506 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 520 liraya doğru bir hızlı yükseliş görebiliriz" dedi.
İşte İslam Memiş'in A Para'daki o gram altın yorumları:
İslam Memiş'ten 2021 altın tahmini: Gram altın tarafında yeni zirveler görebiliriz