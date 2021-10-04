Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş’ten altın tahmini: Bu 3 gelişmeye dikkat!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? İSLAM MEMİŞ: ALTIN YATIRIMCISI SATIŞ İÇİN ACELE ETMEMELİ

Gram altın yatırımcısının satış için veya yeni bir pozisyon için çok da acele etmemesi gerektiğini belirten İslam Memiş, "Ons tarafında her ne kadar kısa vadeli bir düşüş trendi beklense de riski fiyatlamalar olduğundan yukarı yönlü hareketler de olabilir. Dolayısıyla gram altın fiyatları için yükseliş ihtimali biraz daha artıyor. Burada gram altın için 506 lira seviyesini takip ediyoruz" diye konuştu.