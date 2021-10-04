Enflasyon oranı belli oldu! TÜİK Eylül 2021 enflasyon verisini açıkladı

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.