Enflasyon verisiyle kira artış oranı belli oldu: Ekim 2021 kira artışı neye göre yapılır?

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zammı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...