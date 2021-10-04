Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni 6 ayın düşüğüne geriledi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni üst üste üçüncü ayda da geriledi ve son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Sentix tarafından açıklanan ve Foreks ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay 19,6 seviyesinde bulunan Yatırımcı Güven Endeksi Ekim ayında 16,9 puana geldi.

Piyasalar endeksin 18,6 puan seviyesine inmesini bekliyorlardı. Cari endeks 30,8 puandan 26,3 puana geriledi. Yatırımcı Beklenti Endeksi ise 9,0 puandan 8,0 puana indi ve 5 Mayıs 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geldi.

Endeks beşinci ay üst üste düşüş gösterdi. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 20,9 puandan 20,0 puanı indi. Böylece Endeks Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

Cari Endeks 36,0 puandan 31,0 puana, Beklenti Endeksi 6,8 puandan 9,5 puana geriledi.

BİLGİ NOTLARI:

- Anket 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

- Ankete 240'ı kurumsal olmak üzere bin 67 yatırımcı katıldı.

- Sentix Endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.

- Bir sonraki anket 8 Kasım'da açıklanacak.