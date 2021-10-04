IEA: Karbon salınımını sıfıra indirmek için hidrojene yatırımlar artırılmalı

IEA yayınladığı raporda, hükümetlerin ve özel şirketlerin 2030'a kadar hidrojene 300 milyar dolar kadar bir yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı.



Bu yatırımların hidrojeni daha fazla sektörde kullanılabilir hale getirmeye ve yenilenebilir enerjiden üretimini ucuzlatmak için teknolojiler geliştirmeye odaklanlanması gerektiğini belirten IEA, hidrojenin yakıt olarak kullanıldığında sera gazı ortaya çıkarmadığını, doğrudan havayı kirletmediğini ifade etti.



Dünyada hidrojen stratejisine sahip ülke sayısı 17, hali hazırda strateji geliştiren ülke sayısı ise 20. Bu sayı 2019'da 3'tü.