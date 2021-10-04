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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:44

IEA: Karbon salınımını sıfıra indirmek için hidrojene yatırımlar artırılmalı

IEA: Karbon salınımını sıfıra indirmek için hidrojene yatırımlar artırılmalı

Uluslararası Enerji Ajansı, karbon salınımlarının nette sıfıra indirilmesi için hükümetlerin hidrojen üretimine yatırımlarını artırmaları gerektiğini bildirdi.

IEA yayınladığı raporda, hükümetlerin ve özel şirketlerin 2030'a kadar hidrojene 300 milyar dolar kadar bir yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı.

Bu yatırımların hidrojeni daha fazla sektörde kullanılabilir hale getirmeye ve yenilenebilir enerjiden üretimini ucuzlatmak için teknolojiler geliştirmeye odaklanlanması gerektiğini belirten IEA, hidrojenin yakıt olarak kullanıldığında sera gazı ortaya çıkarmadığını, doğrudan havayı kirletmediğini ifade etti.

Dünyada hidrojen stratejisine sahip ülke sayısı 17, hali hazırda strateji geliştiren ülke sayısı ise 20. Bu sayı 2019'da 3'tü.

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IEA: Karbon salınımını sıfıra indirmek için hidrojene yatırımlar artırılmalı
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