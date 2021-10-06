Bitcoin 5 ayın zirvesine yükseldi: Kripto para 55 bin doları aştı

Kripto para Bitcoin, 55.555 dolar seviyesini görerek yaklaşık 5 ayın zirvesine yükseldi. Bitcoin en son 12 Mayıs 2021 tarihinde 55 bin dolar seviyesinin üzerinde seyretmişti.
BİTCOİN 1 HAFTALIK RALLİDE
Bitcoin, 29 Eylül tarihinde gördüğü 40.750 dolar seviyesinin ardından 1 haftalık ralliye başladı. Yükselişine hız katan Bitcoin 6 Eylül (Bugün) 55.555 dolar seviyesini test etti. Gün içi en düşük rakam ise 50.382 dolar olarak dikkat çekti.
ŞAKA COİNİ SHIBA INU (SHIB) FİYATINI 3.5 KAT ARTIRDI
İşlem hacimlerinin artması ile altcoinler de ön plana çıktı. Kripto para piyasasında yatırımcılar Ekim ayında yukarı yönlü kırılmalara tanık olmaya devam ederken son 3 gündür yükseliş trendinde olan Dogecoin (DOGE) ve SHIBA Coin (SHIB) dikkat çekiyor. Şaka coini olarak adlandırılan bu 2 coin arasından SHIBA Eylül ayına 0.00000721 dolar seviyesinden girerken yaklaşık 6 günde 0,00002498 seviyesine yükselerek fiyatını 3,5 katına çıkardı.