Bitcoin 5 ayın zirvesine yükseldi: Kripto para 55 bin doları aştı

ŞAKA COİNİ SHIBA INU (SHIB) FİYATINI 3.5 KAT ARTIRDI

İşlem hacimlerinin artması ile altcoinler de ön plana çıktı. Kripto para piyasasında yatırımcılar Ekim ayında yukarı yönlü kırılmalara tanık olmaya devam ederken son 3 gündür yükseliş trendinde olan Dogecoin (DOGE) ve SHIBA Coin (SHIB) dikkat çekiyor. Şaka coini olarak adlandırılan bu 2 coin arasından SHIBA Eylül ayına 0.00000721 dolar seviyesinden girerken yaklaşık 6 günde 0,00002498 seviyesine yükselerek fiyatını 3,5 katına çıkardı.