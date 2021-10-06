Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için yatırımcılar Cuma gününe odaklandı!

ALTIN YATIRIMCILARININ GÜNDEMİ 'VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASI'

Fed, Covid-19 sürecinde piyasayı hem negatif faiz politikasıyla fonladı hem de aylık en az 120 milyar dolarlık varlık alımı yaparak fonladı. ECB başta olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da Fed'i takip etti. Aylarca uygulanan bu politikalar piyasalarda devasa boyutlarda likidite yarattı. Bu boyutlarda bir likidite artan risklerle birleşince altın fiyatları ons öncülüğünde rekorlar kırdı.

Bu likiditenin getirdiği en büyük yan etki ise enflasyon oldu. Hemen hemen her ülkede emtia fiyatları öncülüğünde enflasyon hız kazandı.