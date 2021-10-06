New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, yüksek enflasyon ve borç limitine ilişkin tartışmaların etkisiyle güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,77 azalışla 34.051,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 azalarak 4.305,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 kayıpla 14.291,3 puana düştü.

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri, endekslerdeki negatif seyirde etkili oldu.

Artan enflasyon endişeleriyle yukarı yönlü bir seyir izleyen ve yüzde 1,57'lere kadar tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, beklenenden iyi gelen özel sektör istihdam verisinin ardından yüzde 1,52 seviyelerinde seyretti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, eylülde 568 bin artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Siyasi tarafta ise ABD'nin borç limiti konusundaki tartışmalar devam ederken, Senato'nun borç limitini 2022'ye kadar askıya alacak yasa tasarısına ilişkin bugün oylama yapması bekleniyor.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, borç limiti krizinde acil bir durumda ABD Merkez Bankası'na (Fed) verilmek üzere 1 trilyon dolar değerinde bir adet platin madeni paranın basılabileceği iddia edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için Kongre'nin federal borç limitini 18 Ekim'den önce kaldırmasının gerekli olduğunu vurgulayarak, borç limiti krizini çözmek için 1 trilyon dolarlık platin madeni paranın basılması fikrine karşı olduğunu belirtti.