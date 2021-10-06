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Giriş Tarihi: 6.10.2021 15:23

Putin: Rusya, Avrupa'ya doğal gaz arzını artırıyor

Putin: Rusya, Avrupa’ya doğal gaz arzını artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da enerji fiyatlarının yükselmesine neden olarak kriz sonrasında hızlı toparlanan Avrupa ekonomisinin enerjiye talebi büyütmesini gösterdi.

Putin, Rusya'nın Ukrayna üzerinden de dahil olmak üzere Avrupa'ya gaz arzını artırmakta olduğunu ifade etti. Rusya'nın Avrupa'ya gaz satışının bu yıl yeni bir rekor kırabileceğini ifade eden Putin, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının Gazprom'un Kiev ile yaptığı anlaşmadaki miktarı aştığını da vurguladı.

Ukrayna ile kontrattaki miktarı aşmanın bu rotayı karsız hale getirdiğini de belirten Putin, yeni rotaların karbon salınımlarını azaltacağını da savundu. Avrupa enerji piyasasında bir dengesizlik yaşandığını, rüzgar enerjisi üretiminin azalmasının da enerji fiyatlarını yükselttiğini belirtken Putin, "Avrupalı ortaklarımız gaz ticaretinde spot piyasayı tercih ederek hata yaptılar" diye konuştu.

Global petrol ve gaz talebinin uzun vadede artmaya devam edeceğini öngören Putin, Asya'nın kömür talebinin gelecek 5 yılda artacağını ve sonrasında istikrar kazanacağını da savundu.

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Putin: Rusya, Avrupa'ya doğal gaz arzını artırıyor
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