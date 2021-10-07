SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan enflasyon mesajı!

"MEVDUATTA TL TERCİHLERİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Yurt içi yerleşiklerin mevduatta TL tercihleri güçlü kalmaya devam ediyor. Mart ayında yabancı para (YP) mevduattan TL mevduata kayda değer düzeyde bir dönüş gerçekleşti.

Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yıl başına göre TL mevduat 300 milyar TL'ye yakın artış kaydetti.



YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme Döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi.