SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan enflasyon mesajı!

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. Kavcıoğlu, manşet enflasyonunun ikinci plana atılmadığını belirterek, "Yılın geri kalanında cari işlemerdeki iyileşme devam edecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz" diye konuştu.
İşte TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz. İhracattaki güçlü seyir devam eden iyileşmeyi destekliyor. Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek.
Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz. İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini geride bıraktı. Finansman koşullarında daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.
"ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE YAVAŞLAMA VAR"
Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz. Öncü göstergeler 3. çeyrekte iktisadi faaliyette iç talebin de etkisiyle güçlü seyre işaret ediyor. Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerin de ortadan kalkacağını beklemekteyiz. Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.
Kredi büyümesi belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Para politikası duruşumuzu belirlerken, çeşitli unsurların ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik.
"PARA POLİTİKASINDA ÇEKİRDEK ENFLASYON GELİŞMELERİNİ DEĞERLENDİRDİK"
Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ 40 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Rezervlerimiz 85 milyar ABD doları seviyelerinden 122 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.
"MEVDUATTA TL TERCİHLERİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR"
Yurt içi yerleşiklerin mevduatta TL tercihleri güçlü kalmaya devam ediyor. Mart ayında yabancı para (YP) mevduattan TL mevduata kayda değer düzeyde bir dönüş gerçekleşti.
Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yıl başına göre TL mevduat 300 milyar TL'ye yakın artış kaydetti.
YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme Döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi.
"MANŞET ENFLASYONU İKİNCİ PLANA ATMADIK"
Konuşmasında para politikasının dezenflasyonu tesis edecek sıkılıkta süreceğini söyleyen Kavcıoğlu, soru-cevap bölümünde para politikasında sadece çekirdek enflasyona bakacakları yönünde bir taahhüt vermediklerini söyleyerek, "Manşet enflasyonu ikinci plana atacağımızı söylemedik" dedi.SON DAKİKA: Merkez Bankası toplam rezervleri 122 milyar doları aştı SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve döviz rezervi mesajı Merkez Bankası'ndan 6 ay sonra bir ilk! Eylül 2021 faiz kararı belli oldu