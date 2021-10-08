İngiltere Merkez Bankası: Varlık fiyatları keskin düzeltmeler yaşayabilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Ekim ayı toplantısına ilişkin politika özeti açıklamasında varlık fiyatlarının bazı alanlarda yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.



Kuruluşun değerlendirmesinde bazı piyasalarda risk alımlarının da halen yüksek olduğuna vurgu yapılırken, "Varlık fiyatları örneğin piyasalar büyüme görünümünü, enflasyonu ya da faizi yeniden değerlendirmek isterse keskin düzeltmeler gösterebilir" denildi.



Raporda varlık fiyatlarında düzeltme halinde piyasa temelli finansman tarafında sonuçlar görülebileceği bunun da nihayetinde reel ekonomiye yansımalarının olacağı belirtildi.



Banka, kaldıraçlı piyasalarda küresel ölçekte risklerin oluşmaya devam ettiğini de altını çizdi.