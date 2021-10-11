ECB üyesi Villeroy: Enflasyon 2022 sonunda %2’nin altında olur

ECB üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek birkaç ay içinde zirve yapacağını öngördü. Başkan, enflasyonun 2022 yılı sonunda ise %2 hedefinin altında kalacağını belirtti.

Enflasyonda yaşanan yükselişin enerji fiyatları gibi geçici nedenlerden kaynaklandığını belirten Villeroy, "Her ne kadar ihtiyatlı olmamız gerekse de ben bir döngünün başında olduğumuz kanaatinde değilim" dedi.

Yönetici, fiyatlardaki geçici hareketlere reaksiyon göstermenin hata olacağını da vurguladı.