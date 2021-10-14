Volkswagen’de Tesla iddiası ortalığı karıştırdı: 30 bin çalışan işsiz kalabilir

TESLA VOLKSWAGEN'DEN DAHA HIZLI VE DAHA VERİMLİ ÜRETİM YAPIYOR

Öte yandan, Tesla'nın Volkswagen'den daha hızlı ve daha verimli üretim yaptığı da iddia ediliyor. Volkswagen'in Wolfsburg'daki fabrikasında 25 bin çalışan yılda 700 bin otomobil üretirken, ABD merkezli Tesla, Berlin'de açtığı fabrikada yılda 12 bin çalışan ile 500 bin otomobil üretmeyi planlıyor. Tesla'nın Model 3'ü 10 saatte ürettiği hesaplanırken, Volkswagen'de elektrikli ID.3 modeli üretmenin 30 saat aldığı tahmin ediliyor.