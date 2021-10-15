Japonya Başbakanı Fumio Kishida: Abenomics politikaları başarısız oldu

Japonya'nın yeni Başbakanı ülke ekonomisi için neredeyse 10 yıldır belirleyici olan Abenomics politikalarından uzaklaşılacağını belirtti.

Japonya'nın Fumio Kishida'dan önceki başbakanı Shinzo Abe'nin politika değişiklikleri olarak bilinen 'Abenomics' büyümeyi destekleyen, ülkeyi deflasyondan güçlü bir para politikası, mali teşvikler ve yapısal reformlar stratejisini kapsıyor.

Kishida kendisinden önceki iki Başbakan tarafından benimsenen ve Tokyo Borsasını iki katına çıkaran programlara yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay başbakan olmasının ardından uluslararası medyada ilk röportajını gerçekleştiren Fumio Kishida Financial Times ile yaptığı röportajda, ülkede reform ihtiyacı devam ederken düşük ve yüksek gelirli kesimler arasındaki farka odaklanacağını belirtti.

Kishida röportajda, "Abenomics açık bir şekilde istihdam, şirket kazançları ve gayrısafi yurt içi hasıla bazında sonuç verdi fakat, verimli bir döngü yaratmak noktasında başarılı olamadı" dedi.

Kishida sözlerine, "Daha verimli bir döngü yaratarak yalnızca belirli bir grubuın değil tüketimi tetikleyecek daha geniş çapta kesimin gelirini yükseltmek istiyorum" şeklinde devam etti. Kishida, bunun kapitalizmin yeni biçiminin geçmiştekinden farklı olmasının anahtarı olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.