Küresel doğrudan yabancı yatırımları 852 milyar dolara ulaştı

Küresel doğrudan yabancı yatırımları 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yıla göre güçlü bir toparlanma gösterdi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UCTAD) tarafından yapılan tahminlere göre, 2021 yılının ilk 6 ayında 852 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Yılın ilk iki çeyreğinde yakalanan bu yatırım miktarı ile 2020 yılında pandemi nedeniyle yaşanan yatırım düşüşünün yüzde 70'i telafi edildi. 2020 yılına göre yatırımlar 373 milyar dolar arttı. 2021 yılının ilk yarısında da küresel doğrudan yabancı yatırımlarından en büyük payı gelişmiş ekonomiler aldı. Gelişmiş ekonomilere yatırım 2020 yılına göre 3 kat artarak 424 milyar dolar oldu.

Gelişmiş ekonomiler, 2021'in ilk 6 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yaşanan yatırım artışının yüzde 75'ini çekmeyi başardılar. Avrupa'ya yatırımlar pandemi öncesi seviyenin sadece yüzde 5 altında kaldı. ABD'ye yatırımlar ise 2020'ye göre yüzde 90 arttı. Kalkınmakta olan ekonomilere yatırımlar ise 2021'in ilk yarısında 427 milyar dolara ulaştı. Doğu ve güneydoğu Asya'ya yatırımlar yüzde 25 arttı.