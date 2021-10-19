TİM Başkanı Gülle: İGE 300 milyar dolar için itici güç olacak

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle "Pandemi süreciyle beraber ülkemizi, dünyada önemli bir tedarik üssü haline getirdik. Dolayısıyla ülkemizin kapasite kullanım oranında önemli bir artış yaşandı. Gelecek dönemde de dünya tedariğini karşılamamız gerekiyor. Bu ancak yeni yatırımlarla mümkün olacak. Kurduğumuz İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi, yeni yatırımların hayata geçmesi için KOBİ'ler başta olmak üzere ihracatçı şirketlere finansman desteği sağlayacak. Bir fon olarak kurulan şirketimiz sayesinde ihracatçılarımız, teminatsız TİM'in kefaletiyle oluşacak bir sistemle krediye direkt ulaşabilecek; çok büyük hacimli kredi kullanabilecek. İGE, 300 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için önemli bir itici güç olacak" dedi.

KANUN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Eximbank'la 14 Ekim'de 10 milyon lira sermaye ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurdu. İhracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak kurulan şirkette, TİM'in yüzde 95 (9 milyon 500 bin lira) ve Eximbank'ın yüzde 5 (500 bin lira) ortaklığı bulunuyor. İlerleyen süreçlerde 61 ihracatçı birliğinin de gerekli sermaye katkısıyla şirkete ortak olması yönünde kanun çalışmaları devam ediyor. Şirketin 1 Ocak 2022 itibarıyla ihracatçılara hizmet vermesi bekleniyor.

İPOTEK VERMEK ZORUNDA KALMAYACAKLAR

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak. Böylece ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış "İhracat Kredi Garanti Fonu", ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına büyük katkı verecek.

"TİM'İN KEFALETİYLE ÇOK BÜYÜK HACİMLİ KREDİ KULLANABİLECEKLER"

İGE'nin kurulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle "İhracatı Geliştirme A.Ş, özellikle KOBİ seviyesindeki ihracatçıların finansman erişimindeki yaşadıkları güçlükleri gidermek için kuruldu. İhracatçının iki temel sorunu vardı. Birincisi, kredi oluşturmak, ikincisi de teminat mektubu oluşturmak... İGE sayesinde ihracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle oluşacak bir sistemle krediye direkt ulaşabilecek ve çok büyük hacimleri kullanabilecek. TİM ve ihracatçı birliklerinin oluşturduğu bu yapı, hem üyelerimize finansman konusunda destek verecek hem de ihracat için yapacakları işlerde de ciddi katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.

"FİNANSMANI DÜŞÜNMEDEN İHRACAT YAPABİLECEKLER"

İhracattaki finansman ihtiyacının son dönemde daha da büyüdüğüne ve İGE'nin bu ihtiyaca önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti:

"Pandemi süreciyle beraber Türkiye, dünyada önemli bir tedarik üssü haline geldi. Dolayısıyla ülkemizin kapasite kullanım oranında önemli bir artış yaşandı. Gelecek dönemde de dünya tedariğini karşılamamız gerekiyor. Bu, ancak yeni yatırımlarla mümkün. Kurduğumuz şirket, yeni yatırımların hayata geçmesi için, KOBİ'ler başta olmak üzere ihracatçı şirketlere finanman desteği sağlayacak. Şirketimiz, 300 milyar dolara gidecek hedefte ihracatçının elini rahatlatacak; hedefimiz için önemli bir itici güç olacak. İhracat ailemiz, şirketimiz vasıtasıyla arkasında kurum olduğunu hissedecek. Ekonominin ve ticaret diplomasinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, çok büyük bir ekosistemle destekleneceğini bilerek finansmanı düşünmeden ihracat yapacak."