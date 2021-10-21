Fed Etik Komitesi, 2 başkanı borsa işlemleri konusunda uyarmış

New York Times gazetesinin haberine göre, Fed'de iki başkanın erken emeklilik istemesine neden olan pandemi dönemi bireysel hisse işlemleri daha önce Etik Komitesi'nin gündemine gelmiş.

Habere göre Fed Başkanlar Kurulu Etik Komitesi Fed'in Mart ayında piyasaları yaptığı büyük ölçekli müdahaleler sonrasında başkanlardan birkaç ay boyunca gereksiz borsa işlemlerinden uzak durulması tavsiyesi yaptı.

Fed bölge başkanları Rosengren ve Kaplan, pandemi döneminde yaptıkları menkul kıymet işlemlerine yönelik eleştiriler sonrasında görevlerini bırakmak durumunda kalmışlardı.