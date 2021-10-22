ABD vadeli endeksleri aşağı yönlü seyir izliyor

Evergrande'nin 83,5 milyar dolar tutarındaki tahvil faiz ödemesini yerine getirerek temerrütten kurtulduğu haberleri Asya piyasalarında olumlu hava estirse de ABD vadeli endekslerinde aşağı yönlü bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Biden'in Tayvan konusundaki sözlerinin Çin-ABD ilişkilerini gerebileceği endişeleri, 3'ncü çeyrek mali sonuçlarının teknoloji hisseleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması vadeli endeksleri geriletiyor.

Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre 13 puan, S&P 500 vadeli endeksi 7,25 puan ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 78,75 puan ekside. Avrupa'da ise endeksler artıda. FTSE 100 vadeli endeksi 23, FDAX 47 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi 24 puan yukarıda.