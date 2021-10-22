Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Afrika kazanacak, biz de Afrika ile birlikte kazanacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Afrika arasındaki dış ticaret hacminin her geçen yıl arttığını belirterek, "İlk 9 ay itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,2 oranında bir artışla 20,7 milyar dolarlık ticaret hacmi yakaladık." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliği, Afrika Birliği iş birliğinde ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kapanış oturumunda konuşan Muş, Afrika ile Türkiye ilişkilerini geliştirmeye verdikleri büyük. önemden bahsetti.

Afrika kıtasının artık en hızlı gelişen ülkeleri bünyesinde barındıran önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Muş, Afrika ülkelerinin 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bugünkünden çok daha iyi bir konuma ulaşmalarının beklendiğini söyledi.

Muş, Türkiye olarak bu potansiyelin ve değişim hikayesinin farkında olduklarını kaydederek, "Bu minvalde Türkiye'nin Afrika politikası, bugün bölgeye yönelen diğer aktörlerin aksine, ekonomik fırsatları öncelemek yerine kıtanın kalkınmasını da hedefleyen insani bir yaklaşımla şekillenmektedir. Afrika bizim için petrol, elmas, altın, demir, bakır ve gümüş değil, dostluk, kardeşlik, ortaklık ve birlikte kazanımdır." diye konuştu.

Özel sektörle birlikte Afrika'nın kalkınmasına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Muş, "Afrika kazanacak, biz de Afrika ile birlikte kazanacağız." ifadesini kullandı.

"TİCARET HACMİ 9 AYDA 20,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Bakan Muş, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini, ticaret hacminin ve yatırımın arttığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yıl, ilk 9 ay itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,2 oranında bir artışla 20,7 milyar dolarlık ticaret hacmi yakaladık. Aynı dönemde kıta çapındaki piyasa değeri 6 milyar doları aşan yatırımlarımız olduğunu görüyoruz. Dünyanın birçok coğrafyasında başarılı işlere imza atan Türk müteahhitleri, bugüne kadar yaklaşık 77 milyar dolar tutarında 1.683 projeyle Afrika'nın kalkınmasına önemli katkı sağlamıştır. Tüm bu bilgilerin ışığında, Türkiye-Afrika ilişkilerinin ivme kazandığını gözlemliyoruz. Bu ivmeyi daha da artırarak devam ettirmeye kararlıyız."

Muş, Türkiye ekonomisinde yaşanan büyümeden ve pozitif gelişmelerden bahsederek, son 12 aylık ihracatın 212,2 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru kırdığını bildirdi.

Türkiye'nin salgının etkilerini geride bırakmaya başladığını ve Kovid-19 sonrası dönemde Afrika ülkeleri ile karşılıklı olarak ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydeden Muş, "Bu vesileyle forumun; Türkiye-Afrika ilişkilerini ilerletmek için tam zamanında gerçekleştirilen etkin bir platform oluşturduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

TÜRK İŞ ADAMLARINA AFRİKA'DA ALTYAPI VE DİJİTALE YATIRIM ÇAĞRISI

Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Albert Muchanga da iki gün boyunca kamu ve özel sektör düzeyinde başarılı iş görüşmeleri gerçekleştirildiğini belirterek, organizasyonu hayata geçenlerin takdiri hak ettiğini söyledi.

Afrika kıtasında 1,3 milyar insanın yaşadığını dile getiren Muchanga, "Kısa sürede 1,7 milyara ulaşacak. Yatırım alanında kaliteli altyapı ve dijitalleşme konusunda da yapılan faaliyetler yatırım ve ticaret alanında Afrika'yı cazip hale getiriyor. Türk yatırımcılardan bu alanlardan faydalanmalarını istiyoruz." dedi.

Muchanga, "Yeşil ekonomiye geçiş, imalat, ulaşım, lojistik, eğitim, sağlık, inşaat ve medikal turizm gibi pek çok farklı sektörde yatırım fırsatı var. Bu sektörlerde birlikte ilerleyerek sanayileşmeyi artıralım. Bütün ülkelerimizde halkımıza istihdam sağlayalım. Birlikte daha güçlüyüz." diye konuştu.

"AFRİKALI DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

DEİK Başkanı Nail Olpak da foruma 1.600'ü 45 Afrika ülkesinden olmak üzere 3 bini aşkın Türk ve Afrikalı iş insanın katıldığını, 34 Afrika ülkesinin bakanlarını ve üst düzey heyetlerini ağırladıklarını söyledi.

Etkinlikte 4 bin 900 karşılıklı iş görüşmesi gerçekleştirildiğini dile getiren Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika ile olan ilişkilerimizde kazan-kazan prensibiyle hareket ediyoruz. Antalya Diplomasi Forumunda, Sierra Leone Dışişleri Bakanı şunu söyledi: 'Siz Türkleri iki özelliğinizden dolayı çok seviyoruz. Öncelikle, tarihinizde hiç sömürgeci olmadınız, bu çok önemli. Ayrıca, başkaları gibi, avcı gibi davranmıyorsunuz. Bence bu tespitler bizim en değerli gücümüz. Dünyadaki işlenmemiş toprakların yüzde 60'ına sahip Afrika, küresel nüfusun tarım ve gıda ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasıyla 1,3 milyar nüfuslu ve 3,4 trilyon dolarlık yeni bir serbest pazar oluşuyor."

Olpak, Türkiye ile Afrika arasındaki dış ticaret hacmini 50 milyar dolara ulaştırmak için vize süreçlerindeki gecikmelerin ve zorlanmaların aşılması, müzakereleri süren serbest ticaret anlaşmalarının sonuçlanması, yatırımların karşılıklı tanınması ve korunması anlaşmalarının bitmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE-AFRİKA İŞ DÜNYASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinlik kapsamında Türkiye-Afrika İş Dünyası Ödülleri de sahiplerini buldu. Afrika kıtasında yatırım yaparak istihdam sağlayan ve Türk firmalarının da önünü açan 3 şirket ödüle layık görülürken, ödüller bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Çalık Holding, bankacılık ilişkilerinde Türk iş dünyasının önünü açtığı ve kıtada enerji projeleri gerçekleştirerek altyapının gelişmesine katkı sağladığı için ödüle layık görüldü. Ödülü, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık aldı.

Madencilik ve inşaat alanında kıtada yer alan ve istihdam olarak da önemli bir katkı sağlayan Mapa Grup da ödüle değer bulundu. Ödül, Mapa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal'a verildi.

Beyaz eşya ve TV ihracatıyla kıtanın teknoloji ihtiyacını uygun ve kaliteli ürünlerle karşılama konusunda kıtaya katkı sağlayan Vestel adına ödülü Vestel Genel Müdürü Ergün Güler aldı.