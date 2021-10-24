Geçen haftanın en çok kazandıranı altın oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 1.407,87, en yüksek 1.484,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,99 artarak 1.479,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,28 kazançla 558,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,23 artışla 3.698,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 850,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 903,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,43 değer kazanarak 9,6020 liraya, avro da yüzde 4,75 artarak 11,1780 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,27, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.