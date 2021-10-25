İflastan çıkan Hertz, tarihin en büyük elektrikli araç siparişini verdi

Bloomberg News'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre 4 ay önce iflastan çıkma sürecini tamamlayan şirketi iddialı büyüme planı kapsamında elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya 100 bin araçlık sipariş verdi.

Habere göre sipariş şu ana kadar elektrikli araçlarda verilen tarihin en büyük siparişine işaret ediyor.

Sipariş, Tesla için 4,2 milyar dolarlık gelir sağlayacak. Araç kiralama şirketlerinin genelde büyük siparişler için önemli iskonto aldıkları bilinse de Hertz'in satın almasının liste fiyatlarına yakın seviyelerden gerçekleşeceği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.