Tarım ve Orman Bakanı A Para’da Ekonomi Masası’na konuk oluyor

A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası'nın konuğu Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli oluyor. Ekonomi Masası bu akşam saat 20:00'de yayımlanacak.
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör Ekonomi Masası'nda soracak Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası'nda yanıtlayacak.
Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası'na konuk oluyor
EKONOMİ MASASI HER PERŞEMBE SAAT 20:00'DE A PARA'DA
Ekonomi Masası programı A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün sunumuyla Perşembe akşamları saat 20:00'de ekranlara gelecek.
📌Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli A Para'da... Özlem Doğaner ve Dilek Güngör soruyor, Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası'nda yanıtlıyor.— A Para (@apara_tv) October 28, 2021
⏰Ekonomi Masası 20:00'da A Para'da! @bekirpakdemirli @TCTarim @ozlemdoganer @dilekgunn pic.twitter.com/G1EH5mMQ5S