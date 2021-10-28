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Giriş Tarihi: 28.10.2021 16:46 Son Güncelleme: 28.10.2021 16:52

Tarım ve Orman Bakanı A Para'da Ekonomi Masası'na konuk oluyor

Tarım ve Orman Bakanı A Para’da Ekonomi Masası’na konuk oluyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ekonomi Masası'na konuk oluyor. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör soracak, Bakan Pakdemirli yanıtlayacak.

A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası'nın konuğu Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli oluyor. Ekonomi Masası bu akşam saat 20:00'de yayımlanacak.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör Ekonomi Masası'nda soracak Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası'nda yanıtlayacak.

Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası'na konuk oluyor


EKONOMİ MASASI HER PERŞEMBE SAAT 20:00'DE A PARA'DA

Ekonomi Masası programı A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün sunumuyla Perşembe akşamları saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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Tarım ve Orman Bakanı A Para'da Ekonomi Masası'na konuk oluyor
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