AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Karbon salınımına bir bedel uygulanmalı

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, dün başlayan Birleşmiş Milletler COP26 iklim zirvesinde yaptığı konuşmada, tüm ülkeleri küresel ısınmaya yol açan karbondioksit salınımına bir bedel, fiyat uygulamaya çağırdı.



Glasgow'da yapılan zirveden konuşan Von der Leyen, "Küresel karbon piyasasını bir hakikat haline getirmek için güçlü bir kurallar çerçevesi üzerinde anlaşmaya ihtiyacımız var. Karbon salınımına bir bedel koymalıyız, doğa bu bedeli artık ödemeye devam edemez" dedi. COP26'da Paris iklim anlaşması çerçevesinde bir karbon piyasası oluşturulmasına yönelik kurallar üzerinde bir anlaşmaya varılmaya çalışılacak.