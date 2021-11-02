IMF Başkanı Kristalina Georgieva: Daha fazla aşılama enflasyondaki yükselişi sınırlar

IMF Başkanı Kristalina Georgieva dünyada devam eden Covid-19 aşılamasının hızlanmasının enflasyondaki yükselişi sınırlayacağını belirtti. Georgieva ayrıca gelişmiş ve gelişen ekonomiler arasında oluşan büyüme açığının sosyal huzursuzluğa neden olabileceği uyarısı yaptı.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİ İÇİN AŞILAMA DEVAM ETMELİ"

IMF Başkanı Georgieva dünyada devam eden aşılamayla enflasyondaki yükselişin de sınırlanacağını bildirdi. Georgieva enflasyonun düşüşe geçmesi için dünyada aşılamanın devam etmesi gerektiğini, üretimin de böylece hızlanacağını belirtti.

IMF Başkanı Bloomberg'e verdiği mülakatta gelişen ve gelişmiş ülkeler arasında ayrışma devam ederse daha fazla toplumsal huzursuzluk yaşanabileceği uyarısı yaptı, çözümün de aşılamanın geniş kitlelere ulaşmasından geçtiğini bildirdi. Georgieva ayrıca tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların 2022 ve sonrasında da devam edebileceğini, bu durumun fiyatlara baskı yaptığını, Merkez Bankalarının da enflasyona karşı aksiyon almaya başladığını vurguladı.