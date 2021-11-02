İspanya’nın 43 günlük doğal gazı kaldı

İspanya Çevre Eneri Bakanı Teresa Ribera, 43 günlük talebi karşılayacak düzeyde doğal gaz stokları bulunduğunu söyledi.



CEZAYİR, İSPANYA'YA İHTİYAÇ DAHİLİNDE DOĞAL GAZ TAAHÜTÜ VERDİ



Cezayir'in İspanya ile Kuzey Afrika arasındaki iki boru hattından birini önceki gün kapatmasının ardından konuşan Enerji Bakanı Ribera, Cezayir'in İspanya'nın daha fazla gaza ihtiyaç olması halinde bunu sağlama taahhütü verdiğini ifade etti. Cezayir, Fas ile yaşadığı diplomatik sorunlar nedeniyle bu ülke üzerinden İspanya'ya uzanan boru hattını kapatmıştı. Cezayir'den doğrudan İspanya'ya uzanan hat ise faaliyetini devam ettiriyor.