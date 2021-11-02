Pelosi, Manchin’in itirazına rağmen harekete geçiyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Demokrat Senatör Manchin'in devam eden itirazlarına rağmen, Başkan Biden'in ekonomi ajandasında uzlaşma ile ortaya konan iki tasarıyı bu hafta oylatmak istiyor.



Başkan Biden'in ekonomiye yönelik 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama planlarının uzlaşma ile 1,75 trilyon dolara indirilmesi sonrasında Demokratlardan bir oylamayı engelleme konusunda henüz bir tehdit gelmiş değil. Pelosi, Biden'in ortaya koyduğu pakete yönelik vergi ve harcama teklifini ve bundan ayrı olarak 550 milyar dolar büyüklüğündeki ayrı bir bayındırlık yasa teklifini Glasgow'daki BM iklim zirvesine gitmeden oylatmak istiyor.

PELOSI'NİN ZİRVEYE NE ZAMAN KATILACAĞI NET DEĞİL

Pelosi'nin 12 Kasım'a kadar devam edecek zirveye ne zaman katılacağı netleşmiş değil. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi Başkanı Jim McGovern'in verdiği bilgiye göre Komite vergi ve harcama tedbirlerine ilişkin olarak Temsilciler Meclisi'nde yapılacak görüşmelerin parametrelerini belirlemek için büyük olasılıkla Çarşamba günü toplanacak.