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Giriş Tarihi: 5.11.2021 10:10 Son Güncelleme: 5.11.2021 10:12

ABD Başkanı Biden yeniden Powell diyebilir

ABD Başkanı Biden yeniden Powell diyebilir

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki Demokratlara göre, Joe Biden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için Jerome Powell'ı yeniden aday gösterecek.

ABD basınında yer alan habere göre Senato'daki Demokratlar, Başkan Joe Biden'in Fed başkanlığı için Jerome Powell'ı yeniden aday göstereceğine inanıyorlar.

Axios'a göre Beyaz Saray, Demokrat senatörlerden Powell ile bu ay bir araya gelmelerini istedi. Bu istek, Başkan Biden'in Fed başkanlığı için adayını "oldukça çabuk şekilde" açıklayacağı spekülasyonlarına yol açtı. 2012 yılında Başkan Barack Obama tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Powell, 2018'de Başkan Trump tarafından Fed başkanlığına seçilmişti. Powell'ın Fed Başkanı olarak görev süresi Şubat 2022'de sona erecek.
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ABD Başkanı Biden yeniden Powell diyebilir
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