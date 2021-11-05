Haberler APara Haberleri > ABD Hazine Bakanı Yellen: Biden'ın paketi 2 trilyon dolar gelir yaratacak
Giriş Tarihi: 5.11.2021 09:53

ABD Hazine Bakanı Yellen: Biden'ın paketi 2 trilyon dolar gelir yaratacak

ABD Hazine Bakanı Yellen: Biden’ın paketi 2 trilyon dolar gelir yaratacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'in ortaya koyduğu ‘Yeniden, daha iyi inşa et’ (Build Back Better) sosyal politika ve iklim değişikliği paketinin öngördüğü yatırımlar ve gelir yaratıcı maddelerinin 2 trilyon dolardan fazla kaynak oluşturacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, oluşturulacak bu kaynağın paket ile harcanması öngörülen 1,75 trilyon doları 10 yıllık dönemde karşılayacağını ve uzun vadede açıktları azaltacağını vurguladı.

Yellen'in açıklaması, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden eşit sayıda üye ile oluşturulan ABD Vergilendirme Ortak Komitesi tarafından "Yeniden, daha iyi inşaa et" paketi için ortaya konan 10 yıllık dönemde 1,48 trilyon dolar vergi geliri yaratabileceği tahminini ardından geldi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile Kaynaklar Komitesi Başkanı Richard Neal de Vergilendirme Ortak Komitesi'nin yaptığı tahminlerde, tasarının IRSB'in vergi toplamasını güçlendirmeyi amaçlayan maddelerini ve yaşlılar için sağlık hizmetleri programı çerçevesinde ilaç maliyetlerinin düşürülmesini dikkate almadığını savundular. Moody's de yaptığı analizde, tasarının kendisini tamamen ödeyeceğini ve istihdam yaratacağını belirtti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Hazine Bakanı Yellen: Biden'ın paketi 2 trilyon dolar gelir yaratacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA