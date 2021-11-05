ABD Hazine Bakanı Yellen: Biden’ın paketi 2 trilyon dolar gelir yaratacak

ABD Hazine Bakanı Yellen, oluşturulacak bu kaynağın paket ile harcanması öngörülen 1,75 trilyon doları 10 yıllık dönemde karşılayacağını ve uzun vadede açıktları azaltacağını vurguladı.



Yellen'in açıklaması, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden eşit sayıda üye ile oluşturulan ABD Vergilendirme Ortak Komitesi tarafından "Yeniden, daha iyi inşaa et" paketi için ortaya konan 10 yıllık dönemde 1,48 trilyon dolar vergi geliri yaratabileceği tahminini ardından geldi.



Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile Kaynaklar Komitesi Başkanı Richard Neal de Vergilendirme Ortak Komitesi'nin yaptığı tahminlerde, tasarının IRSB'in vergi toplamasını güçlendirmeyi amaçlayan maddelerini ve yaşlılar için sağlık hizmetleri programı çerçevesinde ilaç maliyetlerinin düşürülmesini dikkate almadığını savundular. Moody's de yaptığı analizde, tasarının kendisini tamamen ödeyeceğini ve istihdam yaratacağını belirtti.