ABD ve Çin’in konsoloslukları karşılıklı olarak açabilirler

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang, Çin ve ABD'nin Houston ve Chengdu'daki konsoloslukları karşılıklı olarak yeniden açacakları haberlerini "spekülasyon" olarak niteledi.



'İLİŞKİLERİN DÜZELMESİ İÇİN İLK ADIM ABD'DEN GELMELİ'



Wang, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin zarar görmesinden ABD'yi sorumlu tuttu ve ilişkileri "doğru yola sokmak" için adımın ABD'den gelmesi gerektiğini ifade etti.



Politico, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin konsoloslukların yeniden açılmaları konusunda anlaşmaya varmalarının büyük olasılık olduğunu yazmıştı. ABD ve Çin, Houston ile Changdu konsolosluklarını geçen yıl kapatmışlardı.