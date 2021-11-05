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Giriş Tarihi: 5.11.2021 14:53 Son Güncelleme: 5.11.2021 14:54

ECB üyesi Holzman: Konut maliyetleri Euro Bölgesi enflasyonunu artırıyor

ECB üyesi Holzman: Konut maliyetleri Euro Bölgesi enflasyonunu artırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, konut maliyetlerinin Euro Bölgesi'nde enflasyonu ilk anda düşünülenden daha fazla katkı yapıyor olabileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, konut maliyetlerinin Euro Bölgesi'nde enflasyonu ilk anda düşünülenden daha fazla katkı yapıyor olabileceğini söyledi.

Sahibinin oturduğu konut maliyetlerinin manşet enflasyonu ne kadar artırabileceği sorusuna yanıt arayan Holzman, enflasyonda artışa etkinin 0,5 puan olabileceğini vurguladı.

Holzmann, yüzde 0.5'lik katkının küçük bir miktar olmadığını da vurguladı. ECB uzmalarına göre konut fiyatları 2014 yılından bu yana enflasyona yüksek katkı yapıyor ve bu yıl katkının 0,2-0,3 puan olabileceğine dikkat çekiyor.

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ECB üyesi Holzman: Konut maliyetleri Euro Bölgesi enflasyonunu artırıyor
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