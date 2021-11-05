Japonya Başbakanı Kishida, Biden ile bu ay sonundan önce görüşecek

Japon haber ajansı Jiji'nin verdiği bilgiye göre Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ABD Başkanı Joe Biden ile bi ay sona ermeden önce görüşecek.

Jiji'ye göre Başbakan Kishida, bu hafta Glasgow'daki BM iklim zirvesi sırasında kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdiği ABD Başkanı Biden'i bu ay sonundan önce ABD'de ziyaret etmeyi planlıyor.

Japonya Başbakanı Kishida'nın gündeminin yıl sonuna kadar çok dolu olduğunu belirten Jiji, Kishida'nın Washington ziyareti için ideal zamanın Kasım ayın sonunda yapılacak parlamento olağanüstü oturumundan hemen öncesi olduğunu savundu.