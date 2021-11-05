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Giriş Tarihi: 5.11.2021 16:41

Kansas City Fed Başkanı Esther George: Enflasyonun en ya da geç yavaşlamasını beklemek için neden var

Kansas City Fed Başkanı Esther George: Enflasyonun en ya da geç yavaşlamasını beklemek için neden var

Kansas City Fed Başkanı Esther George, enflasyonun er ya da geç gerileyeceğini beklemek için neden bulunduğunu, bununla birlikte uzun süreli yüksek enflasyon riskinin arttığını söyledi.

Enflasyonun uzun vadeli ortalamanın üzerinde seyretmekte olduğunu ifade eden Kansas City Fed Başkanı Esther George, iş gücü piyasalarının ise daha toparlanmak için alanları olduğunu vurguladı.

Kansas City Fed Başkanı, tedarik zincirlerindeki aksamaların fiyat artışlarına katkı yaptığını da belirtti. George, enflasyonun ve iş gücü piyasasındaki anlaşmazlıkların ne kadar uzun süre devam edeceği konularında belirsizliğin politika yapıcılar için seçimler yapmayı karmaşıklaştırdığını da ifade etti.

"Fed'in hedreflerinin çatışma içinde olduğu bir zamanda olabiliriz" değerlendirmesini yapan George, bir dizi göstergenin sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini de söyledi.

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Kansas City Fed Başkanı Esther George: Enflasyonun en ya da geç yavaşlamasını beklemek için neden var
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