Haberler APara Haberleri > ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Giriş Tarihi: 6.11.2021 09:55

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Baker Hughes'un yayımladığı verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Ekim - 5 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 6 artarak 450'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 224 arttı.

Perşembe gününü 80,54 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 81,55 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 78,81 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA