Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi gerçekleşti. Zirve'de 2023 hedefleri için atılan adımlar masaya yatırılırken, İGA CEO'su Kadri Samsunlu, A Para yayınında İstanbul Havalimanı olarak yatırımların tamamlandığını ve hava-terminal tarafında talebi karşılayak yeterli kapasiteye ulaşıldığını belirtti.

Samsunlu, "Covid-19 sürecinde normalleşme devam ediyor. Seyahat etmeyle ilgili birikmiş bir talep var. Bu birikmiş talepler uçuşlarımızı artıracak. Yılı 35-38 milyon yolculya 2019'un yüzde 50'i ile 55'i arasında bir gerçekleşme ile kapatmayı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İGA CEO'su Kadri Samsunlu: Birikmiş talepler uçuşlarımızı artıracak