Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin: Yapay zekayı kullanmaya başladık

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi gerçekleşti. Zirve'de 2023 hedefleri için atılan adımlar masaya yatırılırken, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, A Para yayınında teknoloji yatırımlarının altını çizdi.

KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin: Yapay zekayı kullanmaya başladık

Uluğtekin, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapay zekayı kullanmaya başladık. Mesela otonom dronelar ile yollardaki herhangi bir canlı varlığı merkeze bildirme gibi bir proje var. Yapay zeka, otonom drone, fiber oktif ve lazer kullanımıyla ortaya böyle bir proje çıkıyor" açıklamasında bulundu.