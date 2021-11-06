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Giriş Tarihi: 6.11.2021 16:02 Son Güncelleme: 6.11.2021 16:03

Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin: Yapay zekayı kullanmaya başladık

Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin: Yapay zekayı kullanmaya başladık

Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uluğtekin, Kuzey Marmara Otoyolu'nda teknoloji yatırımlarını yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapay zekayı kullanmaya başladık" dedi.

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi gerçekleşti. Zirve'de 2023 hedefleri için atılan adımlar masaya yatırılırken, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, A Para yayınında teknoloji yatırımlarının altını çizdi.

KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin: Yapay zekayı kullanmaya başladık

Uluğtekin, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapay zekayı kullanmaya başladık. Mesela otonom dronelar ile yollardaki herhangi bir canlı varlığı merkeze bildirme gibi bir proje var. Yapay zeka, otonom drone, fiber oktif ve lazer kullanımıyla ortaya böyle bir proje çıkıyor" açıklamasında bulundu.

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Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin: Yapay zekayı kullanmaya başladık
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