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Giriş Tarihi: 8.11.2021 08:51 Son Güncelleme: 8.11.2021 08:51

Çin'in ihracatı Ekim'de 300 milyar doları aştı

AA
Çin’in ihracatı Ekim’de 300 milyar doları aştı

Çin, Ekim ayında 300 milyar doları aşkın ihracat yaptı. Gümrükler Genel İdaresi, Ekim'de ihracatın yıllık yüzde 27,1, ithalatın ise yüzde 20,6 arttığını bildirdi.

Çin'in ihracat gelirleri, aylık 300,2 milyar dolara, ithalat ise 215,7 milyar dolara ulaştı. Eylülde 66,8 milyar dolar kaydedilen dış ticaret fazlası ise Ekim'de 84,5 milyar dolara çıktı.

DIŞ TİCARET FAZLASI GEÇEN AYA GÖRE AZALDI

Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki ABD ile dış ticaret fazlası geçen aya göre azaldı. Eylülde 42 milyar dolara ulaşan dış ticaret fazlası, Ekim'de 40,7 milyar dolar oldu.

Çin, Ekim'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 29,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Çin ekonomisi, ocak-martta yıllık yüzde 18,3, ikinci çeyrekte yüzde 7,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 4,9 büyümüştü.

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Çin'in ihracatı Ekim'de 300 milyar doları aştı
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