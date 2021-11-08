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Giriş Tarihi: 8.11.2021 13:28 Son Güncelleme: 8.11.2021 13:34

İran: ABD nükleer anlaşmadan yeniden çekilmeyeceğinin garantisini vermeli

İran: ABD nükleer anlaşmadan yeniden çekilmeyeceğinin garantisini vermeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Kahtibzadeh, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmayacağına dair garanti vermezse görüşmelerin başarısız olacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Kahtibzadeh, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için görüşmelerin başarıya ulaşabilmesi için Washington'un anlaşmadan bir daha çekilmeyeceğinin güvencesini vermesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, ABD'nin eski Başkan Trump döneminde İran'a yönelik uygulamaya başladığı yaptırımların tamamını teyit edilebilir bir süreçle kaldırması gerektiğini vurguladı.

Khatibzadeh, Washington'un anlaşmadan çekilerek hata yaptığını kabul etmesi gerektiğini de belirtti.

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İran: ABD nükleer anlaşmadan yeniden çekilmeyeceğinin garantisini vermeli
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