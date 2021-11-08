İran: ABD nükleer anlaşmadan yeniden çekilmeyeceğinin garantisini vermeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Kahtibzadeh, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için görüşmelerin başarıya ulaşabilmesi için Washington'un anlaşmadan bir daha çekilmeyeceğinin güvencesini vermesi gerektiğini söyledi.



Sözcü, ABD'nin eski Başkan Trump döneminde İran'a yönelik uygulamaya başladığı yaptırımların tamamını teyit edilebilir bir süreçle kaldırması gerektiğini vurguladı.

Khatibzadeh, Washington'un anlaşmadan çekilerek hata yaptığını kabul etmesi gerektiğini de belirtti.