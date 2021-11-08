Son dakika haberi | Borsa İstanbul’dan rekor üstüne rekor! 2017’den beri ilk: BIST 100’e yabancı damgası

YABANCILAR EN ÇOK TÜPRAŞ HİSSESİ ALDI

Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.

Tüpraş'ı 26 milyon dolarla Yapı ve Kredi Bankası, 22,9 milyon dolarla Koza Madencilik, 18,2 milyon dolarla Akbank ve 14,5 milyon dolarla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri takip etti.