Japonya Başbakanı Fumio Kishida: Yeni teşvik paketini hazırlıyoruz

Kyodo haber ajansının verdiği habere göre, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bir ekonomik teşvik paketini 19 Kasım'a kadar hazırlamak istediklerini ve harcamaları fonlamak için bir ek bütçeyi bu ay sonuna kadar tamamlamayı beklediklerini söyledi.

Kyodo'nın haberine göre Başbakan Kishida bu açıklamaları, iktidar partisi LDP'nin yöneticileri ile yaptığı toplantıda yaptı.

LDP, koalisyon ortağı Komeito ile teşvik paketinin detayları, hükümetin COVID-19 salgını için nakit ödemelere ne kadar harcayacağını müzakere etmeye devam ediyor.