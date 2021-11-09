Philadelphia Fed Başkanı Harker: Varlık alımları bitmeden faiz artırımı beklemiyorum

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, varlık alımlarının azaltılması tamamlanana kadar Fed'in faiz oranlarını yükseltmesini beklemediğini, ancak ihtiyaç olması halinde Fed'in yüksek enflasyona karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Harker, "Federal fon faizinin varlık alımlarının azaltılması tamamlanana kadar yükselmesini beklemiyorum. Ancak, enflasyonu çok yakından izliyoruz ve şartların gerektirmesi halinde harekete geçmeye hazırız" dedi.

Pandeminin neden olduğu arz ve talep dengesizliklerinin çözülmesi ile birlikte gelecek yıl enflasyonun yavaşlamasını beklediğini ifade eden Harker, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 büyümesini, yeni bir COVID-19 dalgası gelmediği takdirde gelecek yıl büyümenin yüzde 4 olmasını beklediğini ve 2023 yılında büyümenin yüzde 2-3 aralığına gerileyebileceğini de söyledi.