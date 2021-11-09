Pimco: Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri Fed’in faiz konusunda sabrını test edecek

Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Pimco'un Kuzey Amerika ekonomistlerine göre, Fed'in Aralık ayında yayınlayacağı yeni ekonomik projeksiyonlarının Fed üyelerinin faiz artırımı için beklentilerini öne çekmelerine yol açmaları söz konusu.

Ekonomistler Wilding ve Boxer'a göre, hali hazırda yüksek enflasyonun gelecek yıl ortadan kaybolacağı konusunda görüş birliği içinde olan Fed üyeleri, uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde bir yükseliş ortaya çıkması durumunda faiz artırım beklentilerini buna göre ayarlayabilirler.

Pimco, pandemi sonrası ilk faiz artırımının 2023 yılının ilk çeyreğinde geleceğini öngörmeye devam etmekle birlikte, erken bir adım atılması yönünde riskiler olduğuna da işaret ediyor.