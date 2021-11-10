Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 1.618,06 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,42 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.618,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile metal ana oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,44 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.615,64 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşımıştı.

Analistler, dün New York borsasında rekor seviyelerde etkisini artıran kar satışları ve Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 13,5 ile son 26 yılın, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ise yüzde 1,5 ile 13 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının etkisiyle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, Borsa İstanbul'da ise pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyledi.

Bugün, ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.760 puanın destek, 1.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.