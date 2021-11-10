Çin, devlet rezervlerinden pamuk satacak

Çin devlet rezervlerinden bu yıl ikinci kez pamuk satışı yapacak.

Çin Pamuk Rezerv Yönetim Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre yurt içinde üretilmiş ve ithal pamuklardan 600 bin ton satış yapılacak.

Pamuk satışı günlük ihaleler yolu ile gerçekleştirilecek.



PAMUK FİYATLARI SON 3 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Çin'de pamuk fiyatları tekstil sektörünün güçlü talebinin etkisiyle hali hazırda son 3 yılın en yüksek seviyesinde. Zhengzhou Emtia Borsası'nda vadeli pamuk fiyatı bugün Mayıs 2018'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 21.560 yuan/tona çıktı.