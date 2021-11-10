Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nde Borsa İstanbul'u sektörel olarak değerlendirirken 2022 beklentilerini açıkladı.

"ULAŞTIRMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜ 2022'DE ÖNE ÇIKABİLİR"

Özellikle pandemi döneminde yara almış şirketlerin artık yavaş yavaş öne çıkacağını belirten Aydın, "Bunların başında tabi ulaştırma ve havacılık sektörü geliyor. Muhtemelen en önde gelen sektörlerden bir tanesi olacak. Bununla beraber petro-kimya öne çıkabilir" diye konuştu.

Uzman isim, bankacılık hisselerinde de benzerlerine göre iskontolu görünüm olduğunu belirterek, "Para politikasının dengelenmesiyle ön planda olabilirler. Karlılık oranlarında da iyi bir yere gelmeye başladılar.

Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın: 2022'de ulaştırma ve havacılık öne çıkacak