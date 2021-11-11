ABD’de kriz çanları: Herkes bunu konuşuyor! 31 yıldır ilk kez oldu

Gıda enflasyonu ise ekimde aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,3 olarak kaydedildi. Enflasyon hesaplamasında yer alan marketlerdeki 6 ana gıda grubunun tümünde yükseliş sürerken, en çok artış yüzde 11,9 ile "et, kümes hayvanları, balık ve yumurta" grubunda gerçekleşti. ABD'de market alışverişinin maliyetini en çok artıran "et, kümes hayvanları, balık ve yumurta" grubunun altında ise sığır ve dana eti fiyatlarındaki yıllık yüzde 20'yi aşan artış öne çıktı.

Amerikalıların barınma maliyeti de aynı dönemde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,5'lik artış gösterdi.

Söz konusu dönemde fiyat artışlarıyla dikkati çeken bir diğer kalemse ikinci el araçlar oldu. Ülkede ikinci el araç fiyatları aylık yüzde 2,5 artarken, yıllık yüzde 26,4 yükseldi.