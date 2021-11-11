Avrupa Birliği kendisi açıkladı: Türkiye bizden pozitif ayrışacak! İşte rakamlar...

AB Komisyonu'nun bir önceki "yaz" raporunda AB ve Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,8, 2022 de ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülmüştü.

Sonbahar raporunda, 2021'de Almanya'nın yüzde 2,7, Fransa'nın yüzde 6,5, İtalya'nın yüzde 6,2, İspanya'nın yüzde 4,6, Hollanda'nın yüzde 4, Belçika'nın yüzde 6, Yunanistan'ın yüzde 7,1 ve İrlanda'nın yüzde 14,6 büyüyeceği tahmin edildi.